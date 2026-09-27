NZZ: Швейцария пытается вернуть Nestle контроль над бизнесом в России

Правительство Швейцарии подключило дипломатию, чтобы помочь корпорации Nestle снять введённое в России внешнее управление её бизнесом. Об этом сообщила газета Die Neue Zürcher Zeitung.

Концерн не свернул работу в стране после начала специальной военной операции, поскольку выпускает базовые продукты питания. 18 сентября его российские структуры — «Нестле Кубань» и «Нестле Россия» — оказались под временным управлением фирмы «Л.Е.В. менеджмент». Вскоре местные подразделения распространили сообщения о том, что работают в привычном режиме.

«Все заявления, сделанные от имени российских подразделений Nestle, отражают позицию временной внешней администрации», — прокомментировали в головном офисе компании.

Как пишет NZZ, концерн настроен добиваться защиты своих интересов и действует совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономике и внешнеполитическим ведомством страны. Оба органа стараются урегулировать вопрос через дипломатические контакты. По оценке газеты, компания опасается сценария, который ранее произошёл с Danone в России.

Как ранее информировал Life.ru, Владимир Путин распорядился о передаче отечественных активов компаний Auchan и Nestlé под временный контроль АО «Л.Е.В. Менеджмент». Данная мера коснулась российских подразделений этих корпораций. В Кремле при этом акцентировали внимание на том, что данное решение является именно временной мерой управления и не подразумевает смены владельца.