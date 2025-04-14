Европейский молочный гигант навсегда потерял доступ к российскому рынку

Французская компания Danone полностью утратила контроль над бизнесом в России, поэтому не сможет вернуться на российский рынок. Об этом сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», — приводит слова председателя ТАСС.