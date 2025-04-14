Европейский молочный гигант навсегда потерял доступ к российскому рынку
Health & Nutrition: Danone не сможет вернуться на российский рынок
Danone. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips
Французская компания Danone полностью утратила контроль над бизнесом в России, поэтому не сможет вернуться на российский рынок. Об этом сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.
«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», — приводит слова председателя ТАСС.
По его словам, что выручка H&N в прошлом году выросла на 21,6% по сравнению с 2023 годом, объёмы производства — на 20,6%. Кроме того, темпы роста компании значительно опередили рост всего рынка молочных продуктов.
Напомним, что в 2022 году Danone приостановила инвестиционные проекты в России. Позже компания также прекратила импорт воды Evian и напитков Alpro. Российский «Данон» перешёл местному менеджменту, а после — во временное управление Росимущества. Недавно президент РФ Владимир Путин отменил это решение.