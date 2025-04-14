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14 апреля, 10:29

Шанс упущен: Треть американских компаний лишилась возможности вернуть свой бизнес в РФ

AmCham: Треть американских компаний утратила право выкупа бизнеса в России

Логотип Макдональдса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freer

Логотип Макдональдса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freer

Треть американских компаний, ушедших из России в 2022 году, потеряли возможность выкупить проданные активы, так как подача соответствующих заявок теперь невозможна. Такое заявление сделал президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла», — сказал он в интервью изданию «Эксперт»

Эксперт отметил, что компании оформляли с новыми владельцами активов соглашения о возможности их обратного выкупа (call-опционы) на установленный период. Некоторые из этих опционов уже истекли. В начале действия антироссийских санкций максимальный срок таких опционов составлял пять лет, затем был уменьшен до трёх лет в 2023 году, а в настоящее время получение разрешений на подобные сделки стало невозможным.

Журналисты сообщают, что обсуждается вопрос о выполнении всех действующих опционов, включая те, срок действия которых ещё не истёк. По мнению Эйджи, соблюдение российской стороной существующих обязательств стало бы позитивным сигналом для компаний, рассматривающих возможность возобновления деятельности в РФ.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ещё на год продлил санкции против Москвы. В Госдуме отметили, что решение американского лидера Дональда Трампа не стало неожиданностью и не является чем-то кардинально новым.

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Наталья Демьянова
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