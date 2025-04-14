Шанс упущен: Треть американских компаний лишилась возможности вернуть свой бизнес в РФ
AmCham: Треть американских компаний утратила право выкупа бизнеса в России
Логотип Макдональдса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freer
Треть американских компаний, ушедших из России в 2022 году, потеряли возможность выкупить проданные активы, так как подача соответствующих заявок теперь невозможна. Такое заявление сделал президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи.
«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла», — сказал он в интервью изданию «Эксперт»
Эксперт отметил, что компании оформляли с новыми владельцами активов соглашения о возможности их обратного выкупа (call-опционы) на установленный период. Некоторые из этих опционов уже истекли. В начале действия антироссийских санкций максимальный срок таких опционов составлял пять лет, затем был уменьшен до трёх лет в 2023 году, а в настоящее время получение разрешений на подобные сделки стало невозможным.
Журналисты сообщают, что обсуждается вопрос о выполнении всех действующих опционов, включая те, срок действия которых ещё не истёк. По мнению Эйджи, соблюдение российской стороной существующих обязательств стало бы позитивным сигналом для компаний, рассматривающих возможность возобновления деятельности в РФ.
Ранее сообщалось, что Вашингтон ещё на год продлил санкции против Москвы. В Госдуме отметили, что решение американского лидера Дональда Трампа не стало неожиданностью и не является чем-то кардинально новым.