Шанс упущен: Треть американских компаний лишилась возможности вернуть свой бизнес в РФ

Треть американских компаний, ушедших из России в 2022 году, потеряли возможность выкупить проданные активы, так как подача соответствующих заявок теперь невозможна. Такое заявление сделал президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла», — сказал он в интервью изданию «Эксперт»

Эксперт отметил, что компании оформляли с новыми владельцами активов соглашения о возможности их обратного выкупа (call-опционы) на установленный период. Некоторые из этих опционов уже истекли. В начале действия антироссийских санкций максимальный срок таких опционов составлял пять лет, затем был уменьшен до трёх лет в 2023 году, а в настоящее время получение разрешений на подобные сделки стало невозможным.