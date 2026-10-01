«Не мы же ввели санкции»: Путин объяснил, что изменилось в отношениях с Японией

Япония сама ввела санкции против России, тогда как подход Москвы к отношениям с Токио не изменился, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Не мы же ввели санкции в отношении Японии, это Япония ввела санкции в отношении Российской Федерации», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что за последние два года позиция России осталась прежней, однако японская сторона изменила своё отношение. Кроме санкций Москва слышит достаточно жёсткие заявления некоторых руководителей Японии высшего ранга. Россия, подчеркнул президент, подобных высказываний себе не позволяла.

Глава государства заявил, что видит российско-японские отношения добрососедскими и наполненными конкретным содержанием. В числе направлений сотрудничества он назвал экономику, экологию и совместные научные исследования.

При этом заинтересованность в сотрудничестве не снимает вопросов безопасности. Путина беспокоят планы милитаризации Японии и политика создания военно-политических блоков в регионе.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва не доверяет обещаниям Токио убрать американские ракетные комплексы Typhon после учений. Системы разместили на авиабазе Каноя в японской префектуре Кагосима. Дипломат предупредил, что такие действия не останутся без ответа России.