NHK: Морпеха США арестовали на Окинаве по подозрению в убийстве женщины

Полиция арестовала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении женщины на Окинаве. Об этом сообщило японское общественное телевидение NHK.

По данным полиции, 39-летнюю местную жительницу нашли мёртвой в номере одного из отелей. Камеры наблюдения зафиксировали, как она вместе с американским военнослужащим вошла в номер, а спустя некоторое время мужчина вышел оттуда один.

После обнаружения тела правоохранители также установили пропажу личных вещей женщины. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и проверяют возможный мотив преступления.

Задержанный служит на авиабазе Футэмма Корпуса морской пехоты США, расположенной на Окинаве. На острове сосредоточено более 70% площади американских военных объектов в Японии, включая авиабазу Кадена.

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