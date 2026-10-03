Взятка через тракторы: Бывшего руководителя компании в Оренбурге отправили в СИЗО

Бывшего руководителя АО «Оренбургская губернская лизинговая компания» Андрея Стрепкова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Ленинский районный суд Оренбурга заключил его под стражу до 2 декабря.

Экс-руководителя компании в Оренбуржье арестовали за взятку. Видео © Telegram / Прокуратура Оренбургской области

По версии следствия, с марта 2023 года по июнь 2024-го Стрепков вымогал вознаграждение у руководителя одного из акционерных обществ. Оно, как считают правоохранители, было оформлено не деньгами, а через продажу трёх тракторов «Кировец» аффилированной организации.

Стоимость техники занизили на 14,7 млн рублей. Взамен обвиняемый, по данным прокуратуры, предоставлял общее покровительство и попустительство по службе.

На заседании Стрепков и его защитник просили назначить более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Суд отказал и удовлетворил ходатайство следствия.

Уголовное дело расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Его ход находится на особом контроле прокуратуры Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге заключён под стражу Игорь Абдульманов — бывший руководитель муниципального предприятия ритуальных услуг. Фигуранту вменяют восемь эпизодов мошенничества. По версии следствия, преступления совершались организованной группой и в особо крупном размере. С октября 2003-го по сентябрь 2020 года Абдульманов возглавлял муниципальное учреждение, оказывавшее ритуальные услуги. Силовики полагают, что за это время участники предполагаемой схемы незаконно выводили имущество предприятия. Кроме того, ему вменяют хищение бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов.