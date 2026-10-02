Проверки, недоимки и конверты: На Кубани взяли под стражу двух налоговиков по делу о взятках
ТАСС: На Кубани задержали двух налоговиков по делу о взятках
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
На Кубани задержали действующего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС № 8 и его бывшего коллегу, занимавшего такую же должность. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
Следователи считают, что проверяющие приезжали в фирмы, находили недостачи и брали с предпринимателей деньги — лишь бы те не рассказывали о найденных нарушениях.
«Задержаны заместитель начальника межрайонной ИФНС № 8 по Краснодарскому краю Арут Келледжян, бывший заместитель начальника Игорь Волин», — сообщили в ведомстве.
До этого Life.ru рассказывал, что Мещанский суд Москвы отправил под стражу заместителя начальника управления беспилотных систем и роботехники Минпромторга Аллу Половченю. Её подозревают в растрате в особо крупном размере. Под стражу чиновницу заключили на два месяца. Вместе с ней задержали ещё двоих — заместителя директора по развитию группы компаний «Эфко» Екатерину Кустову и директора по развитию управляющей компании.
Больше новостей о расследованиях, уголовных делах и судебных приговорах — в разделе «Криминал» на Life.ru.