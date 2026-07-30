Суд Москвы арестовал чиновницу Минпромторга по делу о крупной растрате

Заместитель начальника управления беспилотных систем и роботехники Минпромторга Алла Половченя заключена под стражу Мещанским судом Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных структурах и подтверждение от представителя министерства.

Чиновницу подозревают в растрате в особо крупном размере. Следствие вменило ей часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса. Мера пресечения избрана на два месяца.

Одновременно с ней были задержаны ещё два фигуранта. Это заместитель директора по развитию группы компаний «Эфко» Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании того же холдинга Владислав Романцев. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, и суд также арестовал обоих.

По данным собеседников издания, уголовное преследование связано с реализацией проекта «Транспорт будущего» по созданию беспилотных авиационных систем. Ранее по этому же делу был арестован гендиректор предприятия и экс-советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.

В пресс-службе «Эфко» заявили, что узнали о задержании коллег 30 июля. В компании выразили им слова поддержки, отметив личный вклад каждого в становление биоэкономики и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Сама организация «Транспорт будущего» зарегистрирована в ноябре 2021 года. Через год её возглавил Козаренко. Поначалу проект развивался с участием членов совета директоров «Эфко», однако позже был выделен из структуры агрохолдинга и продолжил работу как независимый разработчик и производитель дронов.

В Минпромторге подтвердили задержание Половчени и добавили, что оказывают содействие следственным действиям.

Ранее Life.ru сообщал, что Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим заместителям губернатора Белгородской области Владимиру Базарову и Рустэму Зайнуллину, назначив им 19 и 20 лет лишения свободы соответственно. Обоим также определили крупные денежные взыскания: первому — 500 млн рублей, второму — почти 500 млн рублей, а также запретили занимать посты на госслужбе свыше десяти лет. Дело касалось хищений при возведении оборонительных укреплений на границе. В числе фигурантов, помимо названных лиц, проходил экс-глава управления капстроительства региона Алексей Сошников, получивший 20 лет колонии и полумиллиардный штраф.