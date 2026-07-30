Суд дал 19 и 20 лет двум экс-заместителям губернатора Белгородской области

Мещанский суд Москвы приговорил бывших заместителей губернатора Белгородской области Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина к 19 и 20 годам колонии. Дело связано с хищениями при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

«Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. <...> Зайнуллину — на срок 20 лет», — огласила приговор судья.

Зайнуллина оштрафовали почти на 500 млн рублей, Базарова — на 500 млн рублей. Суд также запретил им занимать государственные должности более 10 лет. Всего по делу проходили 10 человек. Бывший глава управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников получил 20 лет колонии и штраф в размере 500 млн рублей. Фигурантам вменили присвоение или растрату, взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Ущерб бюджету превысил 1,7 млрд рублей. По материалам дела, участники схемы занижали характеристики оборонительных сооружений и организовали закупку противотанковых тетраэдров через привлечённые компании. Это позволяло чиновникам и подконтрольным учреждениям получать бюджетные деньги.

В начале июля стало известно, что ущерб по делу Владимира Базарова предварительно оценили в 1,723 млрд рублей. Экс-чиновник признал обвинения во взяточничестве и превышении полномочий, однако не согласился с версией следствия о растрате.