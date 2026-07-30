Участника убийства Саркисяна в ЖК «Алые Паруса» приговорили к 22 годам колонии
Ваража Манукяна* признали виновным в соучастии в теракте, при котором погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Суд назначил подсудимому 22 года лишения свободы, сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
Манукяну* вынесли приговор за подрыв Саркисяна в «Алых Парусах». Видео © Life.ru
Первые шесть лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
Прокуратура просила приговорить Манукяна* к 24 годам заключения. Сам фигурант настаивал на невиновности и просил суд оправдать его.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск Сергея Шкребатовского, взыскав в его пользу три миллиона рублей из запрошенных пяти.
Напомним, 3 февраля 2025 года у лифта в московском жилом комплексе «Алые паруса» сработало взрывное устройство. Один из пострадавших — основатель действовавшего в Донбассе добровольческого батальона Армен Саркисян — позднее умер в больнице. По версии следствия, исполнителем атаки был смертник Паруйр Матевосян, а бомбу дистанционно активировал завербованный Киевом Вараж Манукян*. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как террористический акт.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов.
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин