Участника убийства Саркисяна в ЖК «Алые Паруса» приговорили к 22 годам колонии

Ваража Манукяна* признали виновным в соучастии в теракте, при котором погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Суд назначил подсудимому 22 года лишения свободы, сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Манукяну* вынесли приговор за подрыв Саркисяна в «Алых Парусах». Видео © Life.ru

Первые шесть лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Прокуратура просила приговорить Манукяна* к 24 годам заключения. Сам фигурант настаивал на невиновности и просил суд оправдать его.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск Сергея Шкребатовского, взыскав в его пользу три миллиона рублей из запрошенных пяти.

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