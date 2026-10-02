Не «по собственному»: Экс-мэру Липецка хотят изменить причину увольнения

Формулировку увольнения бывшего мэра Липецка Романа Ченцова могут изменить с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Такого решения прокуратура добивается в рамках антикоррупционного иска, сообщили «Коммерсантъ» в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Ченцов покинул должность в феврале этого года. Теперь надзорное ведомство просит суд пересмотреть основание, по которому он ушёл с поста. Это требование включено в тот же иск, который касается имущества бывшего градоначальника и членов его семьи.

Ведомство также требует обратить в доход государства имущество Ченцова и его родственников. Рассматривать дело будет Советский районный суд Липецка. Предварительное заседание назначено на 20 октября.

Напомним, глава Липецка Роман Ченцов покинул свой пост после того, как прокуратура заинтересовалась его недвижимостью. Активы чиновника и его семьи оцениваются примерно в 100 миллионов рублей — сумма, которая заметно расходится с задекларированными доходами. За последние пять лет семья Ченцовых заработала около 20 миллионов. При этом в их собственности оказались трёхэтажный коттедж площадью 300 квадратов в элитном посёлке Кулешовка под Липецком (рыночная стоимость — около 50 млн) и пять квартир в Воронеже. Сам экс-мэр обвинения в коррупции отверг.