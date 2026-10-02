Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 16:55

Не «по собственному»: Экс-мэру Липецка хотят изменить причину увольнения

Прокуратура потребовала изменить причину увольнения экс-мэра Липецка

Бывший глава Липецка Роман Ченцов . Обложка © Telegram / roman_chentsov

Бывший глава Липецка Роман Ченцов . Обложка © Telegram / roman_chentsov

Формулировку увольнения бывшего мэра Липецка Романа Ченцова могут изменить с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Такого решения прокуратура добивается в рамках антикоррупционного иска, сообщили «Коммерсантъ» в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Ченцов покинул должность в феврале этого года. Теперь надзорное ведомство просит суд пересмотреть основание, по которому он ушёл с поста. Это требование включено в тот же иск, который касается имущества бывшего градоначальника и членов его семьи.

Ведомство также требует обратить в доход государства имущество Ченцова и его родственников. Рассматривать дело будет Советский районный суд Липецка. Предварительное заседание назначено на 20 октября.

В Липецке «сменили» мэра Ченцова на поляка из рекламы урологической клиники
В Липецке «сменили» мэра Ченцова на поляка из рекламы урологической клиники

Напомним, глава Липецка Роман Ченцов покинул свой пост после того, как прокуратура заинтересовалась его недвижимостью. Активы чиновника и его семьи оцениваются примерно в 100 миллионов рублей — сумма, которая заметно расходится с задекларированными доходами. За последние пять лет семья Ченцовых заработала около 20 миллионов. При этом в их собственности оказались трёхэтажный коттедж площадью 300 квадратов в элитном посёлке Кулешовка под Липецком (рыночная стоимость — около 50 млн) и пять квартир в Воронеже. Сам экс-мэр обвинения в коррупции отверг.

Больше новостей о расследованиях, уголовных делах и судебных приговорах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Прокуратура
  • Криминал
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar