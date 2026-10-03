Экс-главу ритуального МУПа Оренбурга арестовали за мошенничество на 10 млн

Бывшего руководителя муниципального предприятия ритуальных услуг Оренбурга Игоря Абдульманова отправили в СИЗО по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Абдульманову предъявили обвинение по восьми эпизодам мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере.

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По версии следствия, с октября 2003-го по сентябрь 2020 года фигурант руководил муниципальным учреждением, оказывавшим ритуальные услуги. Силовики считают, что за это время участники предполагаемой схемы незаконно выводили имущество предприятия. Кроме того, следователи вменяют Абдульманову хищение бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов.

Ещё один эпизод связан с кладбищенским комплексом Оренбурга. По данным следствия, обвиняемый незаконно получал от горожан деньги за возможность выбрать место для захоронения. Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей. Расследование уголовного дела находится на особом контроле областной прокуратуры.

Ранее Life.ru разбирался, как на рынке ритуальных услуг родственникам умерших навязывают завышенные цены и дополнительные сборы. Юристы предупреждали, что недобросовестные агенты могут требовать плату даже за услуги, которые должны оказываться бесплатно. Среди таких поборов назывались транспортировка тела и проход на кладбище — Life.ru подробно описывал распространённые схемы «чёрных ритуальщиков».