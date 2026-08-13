Потом будет поздно: Ритуальный агент — о том, как не ошибиться с местом на кладбище

Руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала Life.ru, что важно учесть при выборе места на кладбище — как для себя, так и для своих близких. Первое, на что стоит обратить внимание, — это расположение будущего захоронения. Здесь нужно определиться, где именно вы хотели бы быть похоронены: в черте города или в сельской местности.

При выборе места на кладбище имеет значение местонахождение. То есть, допустим, где оно будет: в городе или в деревне? Есть ли на этом кладбище смотрители, инстанции, которые занимаются уборкой и чисткой дорог. Если принципиально именно деревенское кладбище, где нет смотрителей, но там похоронена вся семья и люди готовы заниматься уборкой сами либо обращаться на платной основе к ритуальным службам, то почему бы и нет? Елена Шевченко Руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение»

Если вы планируете быть похороненным рядом с членами семьи, важно позаботиться об этом заранее. Как отметила специалист, ситуация может измениться в любой момент, и тогда свободное место рядом с родными может быть занято кем-то другим. Поэтому, если сейчас есть немного свободного пространства, стоит оградить его. Ведь человек может прожить ещё 40 лет и за это время участок, который находится за пределами захоронения, могут отдать другому человеку.

Также специалист настоятельно рекомендует составлять письменное волеизъявление. В центре «Вознесение» работают с прижизненными договорами: люди приходят, выбирают похоронную атрибутику, оплачивают её, и если в течение трёх лет договор не реализуется, то всё пересматривается и корректируется с учётом текущей ситуации.

Кроме того, важно назначить доверенное лицо, которое будет следить за исполнением вашего волеизъявления. Человек, которому вы доверяете, должен знать, где именно вы хотите быть похоронены, и иметь возможность проследить, чтобы всё было сделано именно так, как вы указали.

Особый случай — когда никто из родственников ещё не похоронен, и человек выбирает место с нуля. Например, женщина может выбирать место для себя и планировать, чтобы потом рядом с ней могли лежать муж или другие близкие. Но бывает и так, что человек хочет быть похоронен только для себя, без семейного захоронения. В таком случае решение зависит от личных предпочтений и потребностей семьи. Кому-то удобно, чтобы кладбище находилось рядом с городом, — так проще посещать могилу, особенно если есть проблемы с передвижением. Кому-то, наоборот, важнее тишина и покой — тогда выбор падает на деревенские кладбища, где меньше шума, реже проходят похоронные процессии и обстановка более спокойная.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появится сервис поиска мест на кладбищах. В базу данных планируется загрузить информацию о 14 тысячах кладбищ, всего будет предоставляться 15 электронных услуг, связанных с захоронением.