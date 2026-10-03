В Нижегородской области арестовали экс-участкового по делу о педофилии

Бывший сотрудник полиции Максим Юнусов, которого в прошлом представляли на конкурсе «Народный участковый», оказался под стражей по уголовному делу о сексуальном насилии над приёмными детьми. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

Как утверждается, после службы в МВД Юнусов ушёл из правоохранительных органов и начал работать частным психологом. Позже он взял на воспитание двоих детей из детского дома. Именно они, как полагает следствие, стали жертвами противоправных действий мужчины. Правоохранительные органы подозревают Юнусова в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

А ранее Life.ru писал, что в Пятигорске сотрудника Росгвардии представят к ведомственной награде после спасения ребёнка. Он заметил людей у подъезда и увидел малыша на подоконнике третьего этажа. Ребёнок выбрался к открытому окну и оказался в опасном положении. Не дожидаясь подкрепления и спецтехники, спасатели по приставной лестнице добрались до окна и спустили ребёнка. Мать несовершеннолетних в настоящее время находится в Москве и оставила детей со своим сожителем.