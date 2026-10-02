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Опубликовано 2 октября, 21:54

«Мимо мячика играете»: Назвавшийся министром мужчина сцепился с футболистами в Нижнем Новгороде

Мужчина назвался министром и потребовал задержать футболистов в Нижнем Новгороде

Обложка © Mash на спорте

Обложка © Mash на спорте

Человек, представившийся министром туризма и промыслов Нижегородской области Сергеем Яковлевым, устроил скандал на Московском вокзале Нижнего Новгорода и потребовал задержать людей, которых называл сотрудниками ФК «Нижний Новгород». Об этом сообщает Mash на спорте. Сергей Яковлев действительно занимает пост регионального министра туризма и промыслов, однако официально личность мужчины на видео пока не подтверждена.

Мужчина, который назвался министром туризма и промыслов Нижегородской области Сергеем Яковлевым, скандалит с полицейскими. Видео © Mash на спорте

По данным телеграм-канала, мужчина утверждал, что представители футбольного клуба находятся в нетрезвом состоянии, и требовал от полицейских задержать их. После этого разбирательство продолжилось уже в отделе полиции.

При этом, как пишет Noctu.ru, один из правоохранителей обратил внимание на состояние самого заявителя. «От вас тоже идёт запах алкоголя. Пойдёмте с нами», — сказал полицейский мужчине на опубликованной записи.

Во время перепалки мужчина также высказал претензии к игре нижегородской команды, напомнив футболистам о вылете из РПЛ. На момент публикации официальных комментариев регионального правительства, транспортной полиции и клуба по существу произошедшего не было.

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По итогам сезона-2025/26 «Пари НН» занял 15-е место и вылетел из РПЛ, а летом клуб вернул название «Нижний Новгород». Сейчас команда лидирует в Первой лиге: после 12 матчей у неё 31 очко.

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Никита Никонов
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