Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:32

Суд вынес приговор по делу о гибели футболиста Ерошевича

Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции Московской области

Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции Московской области

Щёлковский городской суд приговорил четверых фигурантов дела о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича к срокам от восьми с половиной до 11 лет лишения свободы. О приговоре сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Наибольший срок — 11 лет — получил Зикрулло Кадиров. Исламу Рустамову назначили 10 лет и шесть месяцев. Шухратджон Рахимов проведёт в колонии девять лет, Мухаммад Ятимов — восемь лет и шесть месяцев. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные
Дело о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье рассмотрят присяжные

Накануне гособвинение запросило для фигурантов от девяти до 11 лет лишения свободы. В августе 2025 года Арсений Ерошевич и его друг у ночного клуба в Щёлкове попытались защитить знакомых девушек от навязчивого внимания. После драки футболист получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar