Суд вынес приговор по делу о гибели футболиста Ерошевича

Щёлковский городской суд приговорил четверых фигурантов дела о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича к срокам от восьми с половиной до 11 лет лишения свободы. О приговоре сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Наибольший срок — 11 лет — получил Зикрулло Кадиров. Исламу Рустамову назначили 10 лет и шесть месяцев. Шухратджон Рахимов проведёт в колонии девять лет, Мухаммад Ятимов — восемь лет и шесть месяцев. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Накануне гособвинение запросило для фигурантов от девяти до 11 лет лишения свободы. В августе 2025 года Арсений Ерошевич и его друг у ночного клуба в Щёлкове попытались защитить знакомых девушек от навязчивого внимания. После драки футболист получил тяжёлые травмы и скончался в больнице.