Фигуранты дела о смертельном избиении футболиста Ерошевича признали свою вину

В Щёлковском суде Москвы Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров признали свою причастность к смерти футболиста Арсения Ерошевича, который был жестоко избит ими прошлым летом в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно из выступления прокурора, причиной конфликта стало вмешательство Ерошевича и его друга Егора Козлова, которые пытались оградить знакомых девушек от навязчивого внимания обвиняемых. По словам Козлова, который признан потерпевшим, именно удар ногой от Ятимова в лицо привел к падению Ерошевича и его последующей смерти от удара головой о брусчатку.

Затем Кадиров напал на потерявшего сознание футболиста, нанося удары ногами по его лицу. Сам Козлов также получил травмы, жалуясь на головные боли и периодически теряя сознание.

Другие обвиняемые — Шухратджон Рахимов и Ислам Рустамов — либо отрицают свою вину, либо признают ее частично. Они подтверждают свое участие в инциденте, но оспаривают, что их действия стали причиной смерти Ерошевича, хотя обвинение в итоге предъявлено всем четверым.

В зависимости от степени вовлечённости в конфликт, четверо иностранцев обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также в хулиганстве и побоях. Дело находится на рассмотрении суда присяжных.