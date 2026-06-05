Мгновенная карма: Пьяный россиянин погиб при взрыве гранаты после убийства друга

В Раменском городском округе Московской области застолье двух знакомых завершилось убийством, поджогом дома и взрывом гранаты. Возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно «Рен-ТВ».

41-летний Иван М. нанёс смертельное ножевое ранение 51-летнему Константину Д. После этого мужчина привязал тело к автомобилю, вывез его на участок погибшего и сбросил в колодец. Позднее тело обнаружили в септике на территории домовладения, у погибшего зафиксированы ножевые ранения, а также связанные руки и шея.

Далее злоумышленник проник в дом жертвы и устроил пожар. Во время возгорания произошёл взрыв гранаты, после чего он погиб в огне. Во время возгорания произошёл взрыв гранаты, после чего он погиб в огне.

Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, включая взрывотехническую.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга задержан 32-летний рабочий завода, которого подозревают в нападении на беременную сожительницу. Инцидент произошёл вечером 1 июня в квартире на Дибуновской улице, куда полицейские прибыли после сообщения о конфликте. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и избил женщину.