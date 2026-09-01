Прокурор запросил до 11 лет колонии фигурантам дела о гибели Ерошевича

Прокурор попросил назначить четверым подсудимым по делу о гибели футболиста Арсения Ерошевича от 9 до 11 лет лишения свободы. О позиции стороны обвинения ТАСС сообщила адвокат одного из фигурантов Оксана Скоблина.

Требование прозвучало во время обсуждения последствий вердикта присяжных, после которого суду предстоит определиться с наказанием для каждого подсудимого. Как подчеркнула Скоблина, названные сроки пока являются лишь предложением прокурора и не означают, что именно такое наказание в итоге будет назначено.

Инцидент произошёл 17 августа 2025 года у ночного клуба в Щёлкове: Арсений Ерошевич и его друг Егор Козлов вступились за знакомых девушек, которым навязчиво уделяли внимание будущие фигуранты дела. Конфликт перерос в драку, после которой 20-летнего футболиста госпитализировали в реанимацию с открытым переломом черепа, гематомой головного мозга, разрывом гортани и множественными переломами. Несколько дней врачи боролись за жизнь спортсмена, однако 23 августа Ерошевич скончался. После его смерти СК возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть, а в ходе расследования были изучены записи камер, допрошены свидетели и задержаны участники нападения. 20 августа присяжные вынесли вердикт. Все четверо подсудимых признаны виновными.