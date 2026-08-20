Присяжные признали виновными фигурантов дела об избиении до смерти Ерошевича

Присяжные вынесли вердикт по громкому делу об избиении футболиста Арсения Ерошевича, который умер после нападения возле бара в Щёлкове. Все четверо подсудимых признаны виновными, при этом двое из них могут рассчитывать на снисхождение.

О решении коллегии присяжных сообщила адвокат одного из обвиняемых Оксана Скоблина. Она уточнила, что признание заслуживающим снисхождения означает невозможность назначения пожизненного лишения свободы.

«Присяжные признали всех четверых подсудимых виновными, при этом двух из четырёх – заслуживающими снисхождения», – рассказала защитник ТАСС.

По версии следствия, конфликт произошёл 17 августа прошлого года на парковке возле бара в Щёлкове. Двое обвиняемых начали ссору с двумя молодыми людьми, среди которых был футболист Арсений Ерошевич, после чего к ним присоединились ещё несколько человек. Молодого спортсмена избили, он получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Несмотря на помощь врачей, спустя несколько дней футболист скончался. Второму участнику конфликта также потребовалось медицинское лечение.

Фигурантам были предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, хулиганстве группой лиц и побоях. Они признали вину. Теперь суду предстоит определить наказание для обвиняемых.