«Пари НН» после вылета из РПЛ вернул прежнее название «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Пари НН» снова будет называться «Нижний Новгород». Команда начнёт выступать под прежним именем с сезона-2026/27. Информация опубликована в Telegram-канале команды.

Изменения связаны со сменой учредителя. Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артёмов, а субсидирование клуба из бюджета Нижегородской области прекращается. Букмекерская компания PARI сохранит статус партнёра, однако её название больше не будет частью бренда команды. Под именем «Пари Нижний Новгород» коллектив выступал с 2022 года.

Генеральным партнёром клуба стала группа компаний «НИЖФАРМ». Она вошла в обновлённый пул организаций, поддерживающих нижегородскую команду. Название «Нижний Новгород» уже использовалось с 2018 по 2022 год. Теперь руководство рассчитывает выстроить новую модель развития с опорой на частных инвесторов.

Новый сезон команда проведёт в Первой лиге.

В мае «Пари НН» завершил сезон на 15-й строчке РПЛ, набрав 23 очка. В заключительном туре команда сыграла вничью с казанским «Рубином» и вслед за «Сочи» вылетела в Первую лигу.