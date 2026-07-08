УЕФА не стремится возвращать Россию в международный футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не планирует возвращать российские клубы в международный футбол, несмотря снятие санкций со стороны Международного олимпийского комитета. Об этом пишет издание The Guardian.

В частности, футбольные федерации Англии, Германии и Франции сохраняют категорический отказ от допуска российских команд. Реальной перспективы отмены ограничений для российских сборных в европейских турнирах не существует, пишет издание.

ФИФА же занимает более лояльную по отношению к России позицию, чем УЕФА, что может усилить конфликт между федерациями, который начался в связи с отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана на игру 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией (1:4).

Международные источники ранее сообщили, что ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к своим турнирам. Решение МОК о смягчении ограничений для российских спортсменов не означает автоматического пересмотра позиции футбольных организаций. Напомним, исполком МОК временно снял отстранение Олимпийского комитета России. Организация признала прежние рекомендации по ограничениям для российских спортсменов больше не применимыми. При этом МОК оставил международным федерациям право самостоятельно определять условия допуска.