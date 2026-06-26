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Регион
26 июня, 05:18

Сборная России может сыграть с США: В РФС раскрыли детали

РФС ведёт переговоры о проведении матча между сборными России и США

Обложка © ТАСС/Максим Константинов

Обложка © ТАСС/Максим Константинов

Российский футбольный союз продолжает обсуждать возможность проведения товарищеской встречи между национальными командами России и США. О продолжающихся консультациях «РБК Спорт» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны», — сказал он.

Он подчеркнул, что идея матча остаётся актуальной и не была отложена или снята с повестки. Представитель РФС также сообщил, что на одном из этапов к обсуждению подключался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, глава внешнеполитического ведомства впервые открыто рассказал о подобных контактах ещё в сентябре 2025 года.

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Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что в союзе рассчитывали на иной исход при рассмотрении вопроса об участии российских клубов в еврокубках сезона-2026/2027. Однако УЕФА сохранил действующие ограничения. Комментируя решение организации, Колосков отметил, что ожидания представителей отечественного футбола не оправдались.

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Милена Скрипальщикова
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