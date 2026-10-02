Росгвардейца представят к награде за спасение ребёнка в Пятигорске

Младшего сержанта Росгвардии Ивана Подшивалова представят к ведомственной награде после спасения ребёнка в Пятигорске. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа.

Инцидент произошёл в четверг у многоквартирного дома. Подшивалов заметил людей у подъезда и увидел малыша на подоконнике третьего этажа. Ребёнок выбрался к открытому окну и оказался в опасном положении. Не дожидаясь подкрепления и спецтехники, спасатели по приставной лестнице добрались до окна и спустили ребёнка.

В ходе проверки установлено, что мать несовершеннолетних в настоящее время находится в Москве и оставила детей со своим сожителем. Полицейские незамедлительно разыскали мужчину. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее мальчик 2025 года рождения погиб после падения из окна квартиры на 23-м этаже жилого дома на Новочерёмушкинской улице в Москве. Ребёнок скончался на месте. По предварительным данным надзорного ведомства, он на непродолжительное время остался без присмотра и выпал из окна. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки. Ведомство вновь призвало родителей не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с открытыми окнами.