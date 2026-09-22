Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа дома на востоке Москвы

Двухлетнего мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии после падения с пятого этажа дома на востоке Москвы, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП случилось днём 21 сентября на Борисовской улице.

Ребёнок опёрся на москитную сетку и выпал из окна квартиры. Мальчик получил тяжёлые травмы. Врачи борются за его жизнь.

Ранее в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа полуторагодовалый ребёнок выпал из окна девятого этажа. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу. Следователи начали проверку обстоятельств случившегося.