Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:52

Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа дома на востоке Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двухлетнего мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии после падения с пятого этажа дома на востоке Москвы, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП случилось днём 21 сентября на Борисовской улице.

Ребёнок опёрся на москитную сетку и выпал из окна квартиры. Мальчик получил тяжёлые травмы. Врачи борются за его жизнь.

Страшный сон любой мамы: В Уфе ребёнок чуть не выпал из окна, пока его отец спал
Страшный сон любой мамы: В Уфе ребёнок чуть не выпал из окна, пока его отец спал

Ранее в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа полуторагодовалый ребёнок выпал из окна девятого этажа. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу. Следователи начали проверку обстоятельств случившегося.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar