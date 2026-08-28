Страшный сон любой мамы: В Уфе ребёнок чуть не выпал из окна, пока его отец спал

В Уфе едва не выпал из окна двухлетний мальчик, пока находившийся с ним взрослый крепко спал. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты в телеграм-канале.

В Уфе спасатель через балкон снял двухлетнего ребёнка с подоконника. Видео © Telegram / Управление гражданской защиты г. Уфы

Случай произошёл в пятиэтажке на улице Адмирала Ушакова. Ребёнок забрался на подоконник квартиры на втором этаже. В любой момент он мог распахнуть окно и сорваться вниз.

За происходящим с улицы в ужасе наблюдали мать и бабушка малыша. Попасть внутрь они не могли — дверь была заперта изнутри. На место вызвали спасателей.

Прибывшие сотрудники заметили, что в квартире открыт балкон. Они развернули трёхколенную лестницу, и один из спасателей осторожно поднялся в жильё, стараясь не испугать ребёнка.

Внутри находился взрослый, который спал и не догадывался о случившемся. Спасатель снял мальчика с подоконника, а затем открыл дверь приехавшим полицейским.

Также ранее в Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Как сообщила полиция Бурятии, малыш забрался на подоконник и вывалился наружу, выдавив москитную сетку. В этот момент его мать была на кухне. Ребёнка госпитализировали, а инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.