Страшный сон любой мамы: В Уфе ребёнок чуть не выпал из окна, пока его отец спал
В Уфе спасатели предотвратили падение ребёнка из окна второго этажа
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В Уфе едва не выпал из окна двухлетний мальчик, пока находившийся с ним взрослый крепко спал. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты в телеграм-канале.
В Уфе спасатель через балкон снял двухлетнего ребёнка с подоконника. Видео © Telegram / Управление гражданской защиты г. Уфы
Случай произошёл в пятиэтажке на улице Адмирала Ушакова. Ребёнок забрался на подоконник квартиры на втором этаже. В любой момент он мог распахнуть окно и сорваться вниз.
За происходящим с улицы в ужасе наблюдали мать и бабушка малыша. Попасть внутрь они не могли — дверь была заперта изнутри. На место вызвали спасателей.
Прибывшие сотрудники заметили, что в квартире открыт балкон. Они развернули трёхколенную лестницу, и один из спасателей осторожно поднялся в жильё, стараясь не испугать ребёнка.
Внутри находился взрослый, который спал и не догадывался о случившемся. Спасатель снял мальчика с подоконника, а затем открыл дверь приехавшим полицейским.
Также ранее в Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Как сообщила полиция Бурятии, малыш забрался на подоконник и вывалился наружу, выдавив москитную сетку. В этот момент его мать была на кухне. Ребёнка госпитализировали, а инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.
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