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9 августа, 06:36

В Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

В Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из открытого окна пятого этажа многоквартирного дома. Малыша госпитализировали для обследования и оказания медицинской помощи, сообщает полиция Бурятии в MAX.

По данным ведомства, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна, выдавив москитную сетку. В момент происшествия мать находилась на кухне.

О случившемся в дежурную часть сообщил очевидец.

Полиция уточнила, что семья ранее не состояла на профилактическом учёте и характеризуется как благополучная.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По её итогам будет принято процессуальное решение.

На Камчатке двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа
На Камчатке двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа

Ранее малолетний мальчик выпал из окна третьего этажа дома на Судостроительной улице в Москве. Ребёнка госпитализировали, в момент происшествия он находился дома с бабушкой.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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