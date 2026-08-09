В Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа

В Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из открытого окна пятого этажа многоквартирного дома. Малыша госпитализировали для обследования и оказания медицинской помощи, сообщает полиция Бурятии в MAX.

По данным ведомства, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна, выдавив москитную сетку. В момент происшествия мать находилась на кухне.

О случившемся в дежурную часть сообщил очевидец.

Полиция уточнила, что семья ранее не состояла на профилактическом учёте и характеризуется как благополучная.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее малолетний мальчик выпал из окна третьего этажа дома на Судостроительной улице в Москве. Ребёнка госпитализировали, в момент происшествия он находился дома с бабушкой.