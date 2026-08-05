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5 августа, 06:15

На Камчатке двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петропавловске-Камчатском двухлетний ребёнок получил травмы после падения из окна второго этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

По предварительной информации, мальчик самостоятельно забрался на подоконник, после чего не удержался и выпал наружу. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ребёнок остался жив, однако получил травмы различной степени тяжести. По факту случившегося организована процессуальная проверка. Сотрудники СК выясняют все детали происшествия, в том числе причины, по которым малыш оказался у открытого окна без должного контроля взрослых.

Пятилетний ребёнок погиб, выпав из окна в ХМАО
Пятилетний ребёнок погиб, выпав из окна в ХМАО

Ранее похожий случай произошёл в Кирове, где прохожим удалось спасти четырёхлетнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажного дома. По предварительным данным, ребёнок находился в квартире вместе с матерью, однако в какой-то момент остался без присмотра в комнате с открытым окном. Очевидцы заметили происходящее и успели растянуть одеяло.

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Владимир Озеров
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