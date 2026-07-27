Прохожие успели растянуть одеяло и поймали падающего ребёнка в Кирове

В Кирове прохожие спасли 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки. Об этом сообщили в управлении МВД по Кировской области.

Инцидент произошёл днём 26 июля в микрорайоне Радужный Нововятского района. Очевидцы сообщили в полицию о падении ребёнка, после чего на место направили следственно-оперативную группу и медиков.

В ведомстве рассказали, что мальчик находился дома с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребёнок забрался на подоконник и сорвался вниз.

В этот момент прохожие заметили происходящее, успели растянуть одеяло и поймать малыша.

Прибывшие врачи не обнаружили у ребёнка травм и повреждений. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские проводят проверку и дадут правовую оценку действиям матери.

Ранее на юге Москвы годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома на Каширском шоссе. Мальчика с травмами госпитализировали, обстоятельства происшествия устанавливаются, информация о его состоянии уточняется.