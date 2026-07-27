Прохожие успели растянуть одеяло и поймали падающего ребёнка в Кирове
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В Кирове прохожие спасли 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки. Об этом сообщили в управлении МВД по Кировской области.
Инцидент произошёл днём 26 июля в микрорайоне Радужный Нововятского района. Очевидцы сообщили в полицию о падении ребёнка, после чего на место направили следственно-оперативную группу и медиков.
В ведомстве рассказали, что мальчик находился дома с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребёнок забрался на подоконник и сорвался вниз.
В этот момент прохожие заметили происходящее, успели растянуть одеяло и поймать малыша.
Прибывшие врачи не обнаружили у ребёнка травм и повреждений. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские проводят проверку и дадут правовую оценку действиям матери.
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