В Москве трёхлетняя девочка выпала с 4-го этажа, оперевшись на москитную сетку
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На юго-западе Москвы малолетний ребёнок выпал из окна многоэтажки. Прокуратура взяла ситуацию под контроль и обратилась к родителям с экстренным предупреждением.
Инцидент произошёл в жилом доме на улице Винокурова. Девочка 2023 года рождения, оперевшись на москитную сетку, потеряла равновесие и рухнула с высоты четвёртого этажа. Пострадавшую госпитализировали.
Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство также следит за ходом процессуальной проверки, инициированной по данному факту.
Представители прокуратуры напомнили взрослым о базовых правилах безопасности. Они призвали не оставлять несовершеннолетних без присмотра в помещениях с открытыми окнами и подчеркнули, что москитная сетка создаёт ложную иллюзию опоры, но не способна предотвратить трагедию.
Это не первый трагичный случай в столице за неделю: во вторник днём годовалый мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома на Каширском шоссе. Ребёнка госпитализировали с травмами.
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