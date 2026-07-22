В Японии мужчина выпал с 12‑этажки и насмерть раздавил прохожую, а сам выжил

В японском городе Нагойя в результате трагического инцидента погибла молодая женщина — на неё внезапно упал мужчина с 12‑этажного жилого дома, пишет The Mirror.

ЧП произошло ранним утром 19 июля в оживлённом районе Сакаэ, где сосредоточены многоквартирные дома, магазины и развлекательные заведения. Пострадавшая — 23‑летняя Хоура Инаба — шла по тротуару около 1 часа ночи, когда на неё упал 29‑летний мужчина, Нобусигэ Тагучи. Оба были срочно госпитализированы.

Несмотря на усилия медиков, Инаба скончалась в больнице спустя несколько часов от полученных травм, вызванных массивным ударом и внутренним кровотечением. По данным полиции, Тагучи выжил, но находится в критическом состоянии и в бессознательном состоянии. По данному факту начата проверка, выясняются обстоятельства трагедии.

А ранее в Москве 50-летняя женщина трагически погибла, выпав с 8-го этажа. Инцидент произошёл на улице Изюмской в юго-западном районе столицы. Женщина предупредила семью, что собирается привести квартиру в порядок и помыть окна. В итоге во время мытья форточки она потеряла равновесие и сорвалась вниз.