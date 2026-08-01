Пятилетний ребёнок погиб, выпав из окна в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело после гибели пятилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа. Трагедия случилась 31 июля в городе Радужный, сообщили в региональном СУ СК.

Ребёнок выпал из окна многоквартирного дома в 6-м микрорайоне. От полученных травм он скончался в больнице.

«В целях установления всех обстоятельств и причин случившегося следственным путём по факту произошедшего следственным отделом по Нижневартовскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Кроме того, в прокуратуре уточнили, что будет дана правовая оценка действиям родителей — в том числе тому, как они выполняли обязанности по воспитанию и безопасности ребёнка.

Ранее на юго-западе Москвы маленькая девочка выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошёл в доме на улице Винокурова. Ребёнок 2023 года рождения облокотился на москитную сетку, потерял равновесие и упал с четвёртого этажа. Девочку госпитализировали. Прокуратура взяла ситуацию под контроль и обратилась к родителям с предупреждением.