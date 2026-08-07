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7 августа, 09:15
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Трёхлетний мальчик выпал из окна в Москве, пока бабушка отвлеклась

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Малолетнего мальчика госпитализировали после падения из окна жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

ЧП произошло в доме на Судостроительной улице. Ребенок 2023 года рождения выпал из квартиры, расположенной на третьем этаже. В этот момент малыш находился дома вместе с бабушкой. Женщина ненадолго отвлеклась и не уследила за внуком.

После падения ребенка доставили в больницу. О его состоянии и травмах пока не сообщается.

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А накануне в Подмосковье произошла трагедия: в Раменском из окна седьмого этажа случайно выпал трёхлетний ребёнок, его пыталась поймать мама — и тоже упала. И женщина, и малыш погибли. ЧП случилось на глазах у троих других детей.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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