Трёхлетний мальчик выпал из окна в Москве, пока бабушка отвлеклась

Малолетнего мальчика госпитализировали после падения из окна жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

ЧП произошло в доме на Судостроительной улице. Ребенок 2023 года рождения выпал из квартиры, расположенной на третьем этаже. В этот момент малыш находился дома вместе с бабушкой. Женщина ненадолго отвлеклась и не уследила за внуком.

После падения ребенка доставили в больницу. О его состоянии и травмах пока не сообщается.

А накануне в Подмосковье произошла трагедия: в Раменском из окна седьмого этажа случайно выпал трёхлетний ребёнок, его пыталась поймать мама — и тоже упала. И женщина, и малыш погибли. ЧП случилось на глазах у троих других детей.