В Подмосковье мать выпала с 7-го этажа с 3-летним сыном на глазах у других детей

Семейный вечер в Раменском закончился падением женщины и её трехлетнего сына из окна девятого этажа. Подробности трагедии сообщил телеграм-канал SHOT.

ЧП случилось на глазах у троих других детей. Младший из них играл на подоконнике, но оступился. Родительница бросилась ловить мальчика и сорвалась следом. Старшие братья и сестра наблюдали за этим с расстояния вытянутой руки.

Свидетели вызвали медиков, однако полученные младенцем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшую доставили в больницу, но помочь ей врачи уже не смогли.

Известно, что 39-летняя горожанка трудилась помощницей кассира и подрабатывала видеомонтажом.

Местные жители рассказали, что похожая история уже происходила в этом же здании. Несколько лет назад там выпал из окна и разбился молодой человек.

Ранее в Каспийске подросток спас маленького ребёнка, который стоял на подоконнике открытого окна без присмотра взрослых. С помощью мужчины, который подставил стремянку, он забрался в квартиру, отвёл малыша от окна и вынес его в безопасное место.