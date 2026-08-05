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5 августа, 12:22

Подросток в Каспийске залез в окно и спас ребёнка, стоявшего на подоконнике

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подросток в Каспийске помог спасти ребёнка трёх-четырёх лет, который стоял на подоконнике открытого окна. Взрослых в квартире в этот момент не оказалось, а под окном находился гравий, поэтому падение могло привести к тяжёлым травмам.

Очевидица Аида Чанба рассказала, что первой заметила мальчика и стала звать на помощь. Окно находилось на высоком первом этаже над подвалом, фактически на уровне второго. На просьбы отойти от края ребёнок, напротив, делал шаг вперёд.

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Самостоятельно добраться до мальчика женщины не смогли. Подошедший мужчина встал на стремянку и подсадил подростка, который забрался в квартиру, одел ребёнка и вынес его в безопасное место.

«Мы пытались его накормить, напоить, но он от всего отказывался, вцепился в меня», — отметила собеседница RT.

После случившегося очевидцы вызвали полицию, которая забрала мальчика. Сам подросток сильно переживал и опасался последствий из-за того, что ему пришлось проникнуть в чужую квартиру.

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Ранее в Петропавловске-Камчатском двухлетний ребёнок получил травмы после падения из окна второго этажа многоквартирного дома. Вероятно, мальчик самостоятельно забрался на подоконник, после чего не удержался и выпал наружу.

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Борис Эльфанд
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