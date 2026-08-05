Подросток в Каспийске залез в окно и спас ребёнка, стоявшего на подоконнике

Подросток в Каспийске помог спасти ребёнка трёх-четырёх лет, который стоял на подоконнике открытого окна. Взрослых в квартире в этот момент не оказалось, а под окном находился гравий, поэтому падение могло привести к тяжёлым травмам.

Очевидица Аида Чанба рассказала, что первой заметила мальчика и стала звать на помощь. Окно находилось на высоком первом этаже над подвалом, фактически на уровне второго. На просьбы отойти от края ребёнок, напротив, делал шаг вперёд.

Самостоятельно добраться до мальчика женщины не смогли. Подошедший мужчина встал на стремянку и подсадил подростка, который забрался в квартиру, одел ребёнка и вынес его в безопасное место.

«Мы пытались его накормить, напоить, но он от всего отказывался, вцепился в меня», — отметила собеседница RT.

После случившегося очевидцы вызвали полицию, которая забрала мальчика. Сам подросток сильно переживал и опасался последствий из-за того, что ему пришлось проникнуть в чужую квартиру.

Ранее в Петропавловске-Камчатском двухлетний ребёнок получил травмы после падения из окна второго этажа многоквартирного дома. Вероятно, мальчик самостоятельно забрался на подоконник, после чего не удержался и выпал наружу.