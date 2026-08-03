В Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа

В Приморье врачи спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа в Большом Камне. Ребёнка в тяжёлом состоянии срочно доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Приморье врачи спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна. Фото © Telegram / Минздрав Приморья

У пациентки выявили сразу несколько повреждений: перелом бедра, ушиб лёгких и развившуюся позже посттравматическую пневмонию. Несколько дней она провела в реанимации, где медики стабилизировали её состояние и поддерживали работу жизненно важных органов.

Когда угроза для жизни снизилась, девочку перевели в детское травматологическое отделение. Сейчас врачи продолжают лечение перелома и используют скелетное вытяжение, чтобы кость срасталась правильно и повреждённая нога не испытывала лишней нагрузки. Состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Ранее в Кирове прохожие спасли 4-летнего мальчика, выпавшего из окна многоэтажки. Мальчик находился дома с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребёнок забрался на подоконник и сорвался вниз. В этот момент прохожие заметили происходящее, успели растянуть одеяло и поймать малыша. Очевидцы сообщили в полицию о падении ребёнка, после чего на место направили следственно-оперативную группу и медиков.