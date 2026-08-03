Обнажённый мужчина прыгнул с вершины Бруклинского моста и выжил

Обнажённый 44-летний мужчина выжил после прыжка с северной башни Бруклинского моста в Нью-Йорке. Полицейские достали его из пролива Ист-Ривер, пишет The New York Post.

Мужчина разделся на вершине Бруклинского моста и прыгнул в Ист-Ривер. Видео © X / Public News X

Инцидент произошёл днём 2 августа. По данным издания, мужчина находился в невменяемом состоянии и закрепил несколько флагов на вершине моста.

Затем он снял одежду и забрался на северную башню со стороны Манхэттена. Полицейские пытались уговорить его спуститься, однако мужчина прыгнул в воду.

Правоохранители находились рядом на катере и оперативно вытащили его из пролива. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее житель Санкт-Петербурга прыгнул с парашютом с крыши жилого комплекса «Чистое небо» в ночь на 2 августа. Инцидент произошёл на Комендантском проспекте в Приморском районе в День ВДВ. Мужчина приземлился возле фонтана на площади Солнца и, по словам очевидцев, не получил травм. Похожий случай происходил в этом жилом комплексе летом 2022 года. Тогда неизвестный также спрыгнул с парашютом с крыши многоэтажного дома и не пострадал.