Прыжок веры: Американец рыбкой сиганул с моста, убегая от полиции

В американском штате Миссури водитель попытался уйти от полицейской погони, а затем бросил машину и прыгнул с моста в воду. Инцидент произошёл недалеко от города Брэнсон. Об этом сообщает американский телеканал KY3.

Американский спрыгнул с моста, убегая от полиции. Видео © X/ Sepa Mas

Правоохранители преследовали мужчину из-за опасного вождения. Когда стало понятно, что оторваться на автомобиле не получится, беглец выбрал более экстремальный способ спасения.

На опубликованных кадрах видно, как он останавливается на мосту, выскакивает из салона и без раздумий ныряет вниз. Несмотря на высоту, американец выжил. Полицейские обнаружили его в воде и попытались задержать. Однако мужчина продолжил сопротивление и ударил головой нескольких стражей порядка.

В результате трое сотрудников получили травмы. Самого нарушителя удалось скрутить и доставить под арест. Представители полиции признались, что за годы службы ещё не сталкивались с настолько отчаянной попыткой скрыться. Прыжок лишь добавил подозреваемому новые проблемы с законом.

Ранее заслуженный артист России Герман Юкавский прыгнул с Крымского моста в Москву-реку после ссоры с женщиной. Оперного певца вытащили из воды спасатели и передали медикам.