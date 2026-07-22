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22 июля, 20:08

Прыжок веры: Американец рыбкой сиганул с моста, убегая от полиции

Американец прыгнул с моста во время полицейской погони

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В американском штате Миссури водитель попытался уйти от полицейской погони, а затем бросил машину и прыгнул с моста в воду. Инцидент произошёл недалеко от города Брэнсон. Об этом сообщает американский телеканал KY3.

Американский спрыгнул с моста, убегая от полиции. Видео © X/ Sepa Mas

Правоохранители преследовали мужчину из-за опасного вождения. Когда стало понятно, что оторваться на автомобиле не получится, беглец выбрал более экстремальный способ спасения.

На опубликованных кадрах видно, как он останавливается на мосту, выскакивает из салона и без раздумий ныряет вниз. Несмотря на высоту, американец выжил. Полицейские обнаружили его в воде и попытались задержать. Однако мужчина продолжил сопротивление и ударил головой нескольких стражей порядка.

В результате трое сотрудников получили травмы. Самого нарушителя удалось скрутить и доставить под арест. Представители полиции признались, что за годы службы ещё не сталкивались с настолько отчаянной попыткой скрыться. Прыжок лишь добавил подозреваемому новые проблемы с законом.

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Полина Никифорова
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