Появилось видео спасения оперного певца Юкавского из Москвы-реки

В Сети появились кадры спасения оперного певца Германа Юкавского из Москвы-реки. По предварительным данным, артист в состоянии сильного алкогольного опьянения прыгнул в воду с Крымского моста. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Спасение оперного певца германа Юкавского из Москвы-реки. Видео © Telegram / Mash

Мужчина решил переплыть реку и ради этого нырнул с моста в центр Москвы. К месту прибыли экстренные службы, которым удалось вытащить певца из воды. После спасения Юкавский вёл себя агрессивно. Он конфликтовал с окружающими, использовал нецензурную лексику и пытался напасть на медицинских работников.

В результате происшествия артист получил травму плеча, а также ушибы руки и области спины. В настоящее время его доставляют в наркологическое учреждение для дальнейшего обследования и оказания помощи.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Герман Юкавский устроил опасный инцидент в центре Москвы, прыгнув в Москву-реку с моста в районе Болотной набережной. Незадолго до этого певец поссорился со своей возлюбленной. Очевидцы утверждают, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.