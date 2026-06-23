Оперный певец Юкавский поругался с женщиной и спрыгнул с моста в Москве
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Заслуженный артист России Герман Юкавский устроил опасную выгодку самом центре столицы: оперный певец сиганул с моста на Болотной набережной, узнал SHOT.
Всё началось с банальной ссоры с дамой сердца. Во время конликта он решил, что самый лучший способ доказать свою правоту — это прыгнуть с моста на Болотной набережной прямо в Москву-реку. Свидетели говорят, что артист был пьян.
План «гениального» заплыва провалился, едва начавшись. Вместо аплодисментов и триумфального выхода из воды Германа ждали спасатели, которые оперативно выудили «певца-ихтиандра» из реки.
После такого перформанса Юкавского могут отправить на принудительную беседу с психиатрами — проверять, все ли в порядке с головой у заслуженного деятеля искусств.
Герман Юкавский известен широкой публике как представитель Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Мастер сцены обладает обширным репертуаром, насчитывающим свыше 500 произведений, а в 2010 году его номинировали на престижную премию «Золотая маска».
Ранее сообщалось, что отец погибшего оперного певца Евгения Кунгурова, намерен добиться нового следственного эксперимента. Он попросит следователей скинуть из окна девятого этажа манекен — для изучения траектории падения тела, рассказал адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы отца. Напомним, певец Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве 8 апреля 2024 года. Позже выяснилось, что он имел проблемы с психикой. Недавно СК и прокуратура вновь начали проверять обстоятельства гибели звезды. Отец певца считает, что его сына убили, поэтому потребовал пересмотра дела.
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