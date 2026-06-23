Оперный певец Юкавский поругался с женщиной и спрыгнул с моста в Москве

Заслуженный артист России Герман Юкавский устроил опасную выгодку самом центре столицы: оперный певец сиганул с моста на Болотной набережной, узнал SHOT.

Всё началось с банальной ссоры с дамой сердца. Во время конликта он решил, что самый лучший способ доказать свою правоту — это прыгнуть с моста на Болотной набережной прямо в Москву-реку. Свидетели говорят, что артист был пьян.

План «гениального» заплыва провалился, едва начавшись. Вместо аплодисментов и триумфального выхода из воды Германа ждали спасатели, которые оперативно выудили «певца-ихтиандра» из реки.

После такого перформанса Юкавского могут отправить на принудительную беседу с психиатрами — проверять, все ли в порядке с головой у заслуженного деятеля искусств.

Герман Юкавский известен широкой публике как представитель Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Мастер сцены обладает обширным репертуаром, насчитывающим свыше 500 произведений, а в 2010 году его номинировали на престижную премию «Золотая маска».