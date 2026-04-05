СК и прокуратура вновь проверят обстоятельства гибели оперного певца Кунгурова
Евгений Кунгуров. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Правоохранительные органы возобновили проверку обстоятельств гибели оперного певца Евгения Кунгурова. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Новые проверки организованы Следственным комитетом России совместно с прокуратурой. Поводом стало обращение его отца Виктора Кунгурова, не согласного с выводами предыдущих разбирательств. Ранее по материалам доследственных проверок следственные органы дважды отказывали в возбуждении уголовного дела. В обоих случаях не было выявлено признаков преступления, связанных с возможным убийством или доведением до самоубийства.
Отец артиста и его представитель утверждают, что прежние проверки могли быть проведены с нарушениями. Они обратились к руководству силовых ведомств с требованием пересмотреть материалы и дать им дополнительную оценку. В новых обращениях также фигурируют более серьёзные версии произошедшего, включая возможное участие нескольких лиц. Отдельно поднимается вопрос о действиях следователя, проводившего осмотр места гибели.
Напомним, что оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров погиб в апреле 2024 года в Москве. Перед трагедией он отправил супруге тревожное сообщение и перестал выходить на связь. Сообщалось, что артист ранее обращался за медицинской помощью из-за проблем с психическим состоянием, однако от госпитализации отказался. У певца были сложности с алкоголем, но в последнее время он изменил образ жизни и занялся спортом. Спустя время семья Кунгурова продолжает добиваться пересмотра обстоятельств произошедшего, не соглашаясь с официальной версией о самоубийстве.
