Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти певца Кунгурова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя почти два года после гибели певца его семья вновь привлекает внимание к обстоятельствам трагедии. Родные не принимают официальную версию о самоубийстве. Родственники утверждают, что артиста убили, а тело сбросили с балкона.