Муляж тела певца Кунгурова сбросят с 9-го этажа в рамках следственного эксперимента

«Признание отца Евгения потерпевшим имеет большое значение, поскольку у потерпевшего сразу, согласно УПК РФ, возникают определённые права: обжаловать, требовать, чтобы было реально возбуждено уголовное дело с конкретной квалификацией, присутствовать на следственных экспериментах», — пояснил адвокат в интервью RT.

Суть планируемого эксперимента: манекен сбрасывают из той самой квартиры, «где якобы было совершено самоубийство». Это, по мнению защитника, поможет понять, что на самом деле произошло с певцом и как его тело оказалось под окнами дома.