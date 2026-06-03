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3 июня, 14:16

Муляж тела певца Кунгурова сбросят с 9-го этажа в рамках следственного эксперимента

Отец Кунгурова добивается сброса манекена с 9 этажа для проверки гибели сына

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Виктор Кунгуров, отец погибшего оперного певца Евгения Кунгурова, намерен добиться нового следственного эксперимента. Он попросит следователей скинуть из окна девятого этажа манекен — для изучения траектории падения тела, рассказал адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы отца.

«Признание отца Евгения потерпевшим имеет большое значение, поскольку у потерпевшего сразу, согласно УПК РФ, возникают определённые права: обжаловать, требовать, чтобы было реально возбуждено уголовное дело с конкретной квалификацией, присутствовать на следственных экспериментах», — пояснил адвокат в интервью RT.

Суть планируемого эксперимента: манекен сбрасывают из той самой квартиры, «где якобы было совершено самоубийство». Это, по мнению защитника, поможет понять, что на самом деле произошло с певцом и как его тело оказалось под окнами дома.

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Напомним, певец Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве 8 апреля 2024 года. Позже выяснилось, что он имел проблемы с психикой. Недавно СК и прокуратура вновь начали проверять обстоятельства гибели звезды. Отец певца считает, что его сына убили, поэтому потребовал пересмотра дела.

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Дарья Нарыкова
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