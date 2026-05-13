Камеры наблюдения ЖК не работали в день смерти певца Кунгурова, заявил консьерж

В день гибели оперного певца Евгения Кунгурова обе камеры видеонаблюдения, закрывающие входную группу жилого комплекса, не работали, рассказал консьерж, дежуривший в тот день. По его словам, момент падения артиста зафиксировала только камера, установленная напротив автомойки рядом с ЖК.

«Мы даже не знали, что там есть камера. Я не знаю, у кого там осталась запись эта. Просто у меня там девчонка работает — она пришла и мне показала этот момент», — уточнил собеседник RT, добавив, что утром в день трагедии к звезде приезжали только жена и тёща.