Камеры наблюдения ЖК не работали в день смерти певца Кунгурова, заявил консьерж
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В день гибели оперного певца Евгения Кунгурова обе камеры видеонаблюдения, закрывающие входную группу жилого комплекса, не работали, рассказал консьерж, дежуривший в тот день. По его словам, момент падения артиста зафиксировала только камера, установленная напротив автомойки рядом с ЖК.
«Мы даже не знали, что там есть камера. Я не знаю, у кого там осталась запись эта. Просто у меня там девчонка работает — она пришла и мне показала этот момент», — уточнил собеседник RT, добавив, что утром в день трагедии к звезде приезжали только жена и тёща.
Напомним, певец Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве 8 апреля 2024 года. Позже выяснилось, что он имел проблемы с психикой. Недавно СК и прокуратура вновь начали проверять обстоятельства гибели звезды.
