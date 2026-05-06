«Убеждён, что убили»: Отец Евгения Кунгурова впервые раскрыл подробности гибели певца

Родные певца Евгения Кунгурова не верят в версию о самоубийстве. Отец артиста впервые публично заявил, что убеждён: наследника убили. В интервью сайту MK.ru мужчина объяснил, почему считает трагедию заказной.

По словам Виктора Евгеньевича, в последние дни жизни сын не подавал признаков отчаяния. Он был уставшим, но радовался перспективной работе, много летал по стране. Отец советовал ему отключить телефон и отдохнуть, они даже купили билеты в Екатеринбург на 7 апреля.

Однако за два дня до вылета планы рухнули. Утром 7 апреля Евгений проводил отца, пообещав прилететь домой максимум к 12 апреля, а 8 апреля они ещё разговаривали по телефону. Вечером начались тревожные звонки от жены артиста. Она подняла на ноги МЧС и скорую.

Теперь Кунгуров-старший намерен добиться пересмотра дела. У него есть доказательства: черепно-мозговая травма у погибшего, нанесённая тяжёлым предметом. Он также указал, что два телефона сына, изъятые на месте, не были приобщены к проверке, и их местонахождение до сих пор неизвестно.