Годовалый малыш погиб, выпав из окна 23-го этажа в Москве

Подобные происшествия в Москве происходили и этим летом. В августе Life.ru рассказывал о трёхлетнем мальчике, который выпал из окна третьего этажа на Судостроительной улице, когда находившаяся с ним бабушка ненадолго отвлеклась. Ребёнка тогда удалось спасти и госпитализировать. В том же месяце двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Саратовской области. Следователи после этого случая отдельно напоминали, что москитные сетки не рассчитаны на вес ребёнка и не защищают от падения. Взрослых также призывали не ставить рядом с окнами мебель, по которой дети могут забраться на подоконник.