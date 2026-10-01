Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 17:15

Годовалый малыш погиб, выпав из окна 23-го этажа в Москве

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Мальчик 2025 года рождения погиб после падения из окна квартиры на 23-м этаже жилого дома на Новочерёмушкинской улице в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Ребёнок скончался на месте. По предварительным данным надзорного ведомства, он на непродолжительное время остался без присмотра и выпал из окна.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки. Ведомство вновь призвало родителей не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с открытыми окнами.

В Новой Москве пятилетний мальчик вывалился из окна во время игры с братьями
В Новой Москве пятилетний мальчик вывалился из окна во время игры с братьями

Подобные происшествия в Москве происходили и этим летом. В августе Life.ru рассказывал о трёхлетнем мальчике, который выпал из окна третьего этажа на Судостроительной улице, когда находившаяся с ним бабушка ненадолго отвлеклась. Ребёнка тогда удалось спасти и госпитализировать. В том же месяце двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Саратовской области. Следователи после этого случая отдельно напоминали, что москитные сетки не рассчитаны на вес ребёнка и не защищают от падения. Взрослых также призывали не ставить рядом с окнами мебель, по которой дети могут забраться на подоконник.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar