Годовалый малыш погиб, выпав из окна 23-го этажа в Москве
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Мальчик 2025 года рождения погиб после падения из окна квартиры на 23-м этаже жилого дома на Новочерёмушкинской улице в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Ребёнок скончался на месте. По предварительным данным надзорного ведомства, он на непродолжительное время остался без присмотра и выпал из окна.
Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки. Ведомство вновь призвало родителей не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с открытыми окнами.
Подобные происшествия в Москве происходили и этим летом. В августе Life.ru рассказывал о трёхлетнем мальчике, который выпал из окна третьего этажа на Судостроительной улице, когда находившаяся с ним бабушка ненадолго отвлеклась. Ребёнка тогда удалось спасти и госпитализировать. В том же месяце двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Саратовской области. Следователи после этого случая отдельно напоминали, что москитные сетки не рассчитаны на вес ребёнка и не защищают от падения. Взрослых также призывали не ставить рядом с окнами мебель, по которой дети могут забраться на подоконник.
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