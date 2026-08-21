Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа в Саратовской области и чудом выжил

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Саратовской области и выжил. Ребёнка госпитализировали, сообщил региональный Следственный комитет.

Инцидент произошёл 21 августа в одном из домов на Краснознамённой улице в Вольске-18. После падения малыша доставили в медицинское учреждение, где ему сейчас оказывают необходимую помощь.

По поручению руководителя СУ СК России по Саратовской области Дмитрия Костина организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что одной из частых причин подобных происшествий становятся москитные сетки. Они создают у детей ощущение закрытого окна, однако конструкция не способна выдержать вес ребёнка. В СК также призвали взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра и не размещать рядом с окнами мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник.

Накануне Life.ru сообщал о похожем ЧП в Новой Москве: пятилетний мальчик выпал со второго этажа во время игры с братьями. Дети самостоятельно нашли отмычку, открыли запертое окно, после чего один из них сорвался вниз.