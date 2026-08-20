В Новой Москве пятилетний мальчик вывалился из окна во время игры с братьями

В Новой Москве пятилетний ребёнок выпал из окна второго этажа во время игры с братьями. ЧП случилось днём 19 августа в частном доме в СНТ «Строитель», сообщает сайт МК.Ru.

Взрослые находились на первом этаже, пока трое несовершеннолетних играли в детской комнате наверху. В какой-то момент братьям захотелось открыть запертое окно. Они добрались до отмычки, которая лежала на верхней полке шкафа в родительской спальне, и смогли отпереть створку. Младший мальчик забрался на подоконник, потерял равновесие и рухнул вниз.

Пострадавшего доставили в реанимацию с тяжёлыми травмами: ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее на западе Москвы на Филёвском бульваре из окна жилого дома выпала девушка 25–30 лет. По предварительным данным, она могла быть иностранкой. В момент происшествия на ней не было одежды. Личность погибшей и обстоятельства трагедии устанавливают экстренные службы.