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20 августа, 10:15

В Новой Москве пятилетний мальчик вывалился из окна во время игры с братьями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

В Новой Москве пятилетний ребёнок выпал из окна второго этажа во время игры с братьями. ЧП случилось днём 19 августа в частном доме в СНТ «Строитель», сообщает сайт МК.Ru.

Взрослые находились на первом этаже, пока трое несовершеннолетних играли в детской комнате наверху. В какой-то момент братьям захотелось открыть запертое окно. Они добрались до отмычки, которая лежала на верхней полке шкафа в родительской спальне, и смогли отпереть створку. Младший мальчик забрался на подоконник, потерял равновесие и рухнул вниз.

Пострадавшего доставили в реанимацию с тяжёлыми травмами: ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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Владимир Озеров
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