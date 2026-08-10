Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 19:30

Обнажённая девушка выпала из окна в Москве и погибла

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Девушка погибла после падения из окна жилого дома. Инцидент произошёл на Филёвском бульваре на западе Москвы, сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным телеканала, погибшей было от 25 до 30 лет. Она могла быть иностранной гражданкой. В момент происшествия на девушке не было одежды.

На месте работают экстренные службы. Специалисты устанавливают личность погибшей, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Известного киптоинвестора нашли голым и в пакете у 30-этажки в Парагвае
Известного киптоинвестора нашли голым и в пакете у 30-этажки в Парагвае

Ранее десятилетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа многоэтажного дома в Махачкале. Инцидент произошёл 9 августа в квартире на улице Магомедтагирова. Ребёнок получил травмы, от которых умер на месте. Следователи начали доследственную проверку. Они осматривали место происшествия и устанавливали причины случившегося.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar