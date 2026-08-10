Обнажённая девушка выпала из окна в Москве и погибла

Девушка погибла после падения из окна жилого дома. Инцидент произошёл на Филёвском бульваре на западе Москвы, сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным телеканала, погибшей было от 25 до 30 лет. Она могла быть иностранной гражданкой. В момент происшествия на девушке не было одежды.

На месте работают экстренные службы. Специалисты устанавливают личность погибшей, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее десятилетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа многоэтажного дома в Махачкале. Инцидент произошёл 9 августа в квартире на улице Магомедтагирова. Ребёнок получил травмы, от которых умер на месте. Следователи начали доследственную проверку. Они осматривали место происшествия и устанавливали причины случившегося.