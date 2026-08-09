Десятилетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Махачкале

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка в Махачкале. Инцидент зафиксирован 9 августа на улице Магомедтагирова: 10-летний мальчик рождения выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже многоэтажного дома.

В результате полученных травм наступила смерть несовершеннолетнего на месте происшествия. В настоящее время СК устанавливает все детали и причины произошедшего.

Ранее малолетний мальчик выпал из окна третьего этажа дома на Судостроительной улице в Москве. Ребёнка госпитализировали, в момент происшествия он находился дома с бабушкой.